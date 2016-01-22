​Камал Абдуллаев: У азербайджанского народа, как и прежде, есть потенциал жить с армянами вместе

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ "У нас есть граждане армянской национальности, которые в будущем ощутят необходимость жить в рамках законов Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил государственный советник по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Камал Абдуллаев.

По его словам, армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт не потерял лимит мирного урегулирования: "Непопадание вопроса в иное русло - результат уважения Азербайджана к странам мира. Мы хотим решить вопрос мирным путем. У нас нет армянской фобии. В азербайджанском обществе и у азербайджанского народа, как и прежде, есть потенциал жить с ними вместе".