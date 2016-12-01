Кямал Абдулла: Превратившись во врага народа, руководство Армении продолжает оккупационную политику

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ "В рамках мультикультурализма мы получили возможность в очередной раз довести до мира азербайджанские реалии. У нас есть такая большая проблема, как нагорно-карабахский конфликт. Часть территорий Азербайджана была захвачена Арменией во времена советской империи".

Как сообщает Report, об этом в интервью главному редактору газеты "Ахбар аль-Адаб" ("Литературные новости") известного египетского медиа-холдинга "Аль-Ахбар" заявил государственный советник Азербайджанской Республики по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии, председатель Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма, академик Кямал Абдулла.

По его словам, все миролюбивые страны мира призывают Армению покончить с оккупацией, однако руководство этой страны продолжает захватническую политику, превратившись даже во врага собственного народа: "Хочу отметить один факт. В центре Баку есть красивое здание - армянская церковь, которая сегодня действует как библиотека. Однако в Нагорном Карабахе сегодня разрушены все азербайджанские мусульманские мечети, памятники культуры".

К.Абдулла заявил о деятельности филиалов Бакинского международного центра мультикультурализма в Германии, Израиле, Молдове, Италии, Португалии, Болгарии и российских городах Москва и Екатеринбург.