​Квирикашвили предложил Азербайджану и Армении провести переговоры в Грузии

Баку. 20 Апреля. REPORT.AZ/ Власть Грузии осознает насколько важно для региона, чтобы в Нагорном Карабахе сохранялся мир.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили во время визита в Страсбурге.

Квирикашвили выразил надежду, что конфликт Нагорного Карабаха будет урегулирован мирным путем. Премьер-министр предложил сторонам конфликта провести мирные переговоры в Грузии.

"Сразу же, как только обострился конфликт Нагорного Карабаха, я сделал несколько заявлений, и поддержал урегулирование конфликта мирным путем. Мы заинтересованы в том, чтобы на Кавказе был мир. Этот конфликт может негативно отразится на безопасности всего региона. Поэтому мы осознаем насколько важно, чтобы в Нагорном Карабахе сохранялся мир. Для этого мы можем предложить Грузию как место проведения мирных переговоров. Мы рады, что в последнее время в Нагорном Карабахе наметились признаки деэскалации ситуации. Надеемся, что этот конфликт будет урегулирован мирным путем", - заявил Георгий Квирикашвили.