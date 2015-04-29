Кучма: Надежды на разрешение территориальных проблем через Совбез ООН напрасны

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Надежды на то, что Азербайджан и Украина смогут разрешить свои территориальные проблемы посредством Совета безопасности ООН, напрасны. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам бывший президент Украины Леонид Кучма.

"Уже шесть раз Совет безопасности ООН рассматривал положение в Украине и каждый раз Россия голосовала против. И на этом все кончалось. То есть надеяться на то, что через структуру Совета безопасности ООН мы разрешим проблемы Украины, а Азербайджан – нагорно-карабахский конфликт - попусту. Это уже не двойные, а тройные стандарты. А если по сути, то стандартов вообще не существует. Миропорядок разрушен", - заявил Кучма.

"Надо быть сильной страной. Хотя решать проблемы военным путем очень проблематично. Я знаю, что военный бюджет Азербайджана больше бюджета всей Армении, но за Арменией стоит другая страна, базы которой там размещаются", - добавил бывший президент Украины.

Комментируя вопрос касательно членства Украины в СНГ, Л.Кучма заявил, что данная организация не работает. "Эта структура фактически не работает. Все это также подчеркивает роль России, которая по идее должна быть объединителем. Москва виновна в том, что СНГ практически перестало существовать. СНГ осталось лишь на бумаге", - добавил бывший президент Украины.