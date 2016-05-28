​Кристиан Вигенин: Необходимо расширять межпарламентские связи в рамках урегулирования карабахского конфликта

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ В ближайшие недели спецпредставитель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Кристиан Вигенин намерен предложить несколько конкретных идей для дальнейшего общения между сторонами конфликта и обмена на парламентском уровне.

Как сообщает Report, об этом заявил сам спецпредставитель К.Вигенин по итогам своего визита в регион.

"Необходимо расширять межпарламентские связи в пользу усилий по мирному урегулированию нагорно-карабахскому конфликта. Наступило время изменить статус-кво, который продолжает приносить неприемлемые человеческие последствия, приложив усилия, которые наконец принесут мир в этот неспокойный регион", - заявил спецпредставитель.

Он назвал важным и позитивным шагом недавнее соглашение о доработке механизма расследований инцидентов на линии соприкосновения и расширении присутствия ОБСЕ в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"В Азербайджане и Армении я призвал власти опираться на эти разработки в ближайшем будущем. На парламентском уровне я планирую продолжить работу с парламентариями из региона и за его пределами для увеличения широкой политической воли в пользу всеобъемлющего урегулирования", - сказал К.Вигенин.

Спецпредставитель в очередной раз указал на отсутствие военного решения конфликта, выразив поддержку деятельности Минской группы ОБСЕ.

"Я полностью поддерживаю Минскую группу и ее сопредседателей в их усилиях по содействию мирному урегулированию. Для поддержки их усилий в ближайшие недели я намерен предложить несколько конкретных идей моим коллегам для дальнейшего общения и обмена на парламентском уровне", - подчеркнул К.Вигенин, добавив, что заседание ежегодной Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Тбилиси 1-5 июля сможет послужить площадкой для первичных обсуждений.

Отметим, что спецпредставитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиан Вигенин в ходе визита в Баку встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, спикером парламента Октаем Асадовым, министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым и членами азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ.