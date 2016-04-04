Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Кремль призывает Армению и Азербайджан вернуться к режиму прекращения огня.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что предпринимаются энергичные усилия как по линии России, Еревана и Баку, так и по линии соответствующих международных институтов. Эти усилия будут продолжены с тем, чтобы реализовать в первую очередь возвращение к режиму прекращения огня", - сказал он.

По словам пресс-секретаря главы государства, возвращение к режиму прекращения огня сейчас первостепенная задача. Также он отметил необходимость "минимизировать ущерб такого возобновления боевых действий для процесса урегулирования".

При этом Песков отказался давать какие-либо комментарии относительно поставок вооружений обеим сторонам конфликта, согласно заключенным ранее контрактам. "Я бы сейчас исключил бы со своей стороны комментарии на эту тему", - сказал он.

Ситуация в Нагорном Карабахе вызывает серьезную обеспокоенность в Кремле, заявил Песков. "В Кремле сохраняют обеспокоенность, - сказал Песков. - Действительно ситуация вызывает серьезную обеспокоенность в Кремле".

При этом, по словам пресс-секретаря президента России, никаких телефонных переговоров между Владимиром Путиным, Сержем Саргсяном и Ильхамом Алиевым пока не было.