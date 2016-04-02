​Косачев: Россия и США могут сделать гораздо больше для урегулирования конфликта в Карабахе

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев считает, что Россия и США вместе могут сделать гораздо больше для того, чтобы урегулировать ситуацию в Нагорном Карабахе. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сенатор заявил на встрече с членом комиссии Конгресса США по международным делам Даной Рорабахером.

"Я не могу не упомянуть крайне опасное развитие событий этой ночи - обострение ситуации в районе Нагорного Карабаха, где Россия и США достаточно продуктивно сотрудничают все эти годы и где мы вместе действительно можем сделать гораздо больше для того, чтобы, как минимум, не проливалась кровь, как это произошло сегодня ночью. Ну а как максимум - чтобы эта проблема нашла свое политическое решение, которое бы устроило все стороны", - подчеркнул Косачев.