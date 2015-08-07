Посол Грузии в Азербайджане: Урегулирование конфликтов на Южном Кавказе видится исключительно мирным путем

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ "Я вижу урегулирование конфликтов на Южном Кавказе исключительно мирным путем".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Грузии в Азербайджане Теймураз Шарашенидзе.

По его словам, проливать кровь на такой маленькой территории как Южный Кавказ чревато теми последствиями, которые Грузия сейчас испытывает.

Посол также коснулся вопроса открытия абхазской железной дороги.

По его словам, этот вопрос ни с кем не обсуждался, и ни с кем не будет обсуждаться, так как эта железная дорога имеет под собой и политические мотивы.