Посол Казахстана: Нагорно-карабахский конфликт не связан с ОДКБ

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Нагорно-карабахский конфликт не связан с ОДКБ и должен решаться в соответствии с международным правом путем переговоров.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом заявил посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев.

"Казахстанская позиция такова – мы выводим за скобки проблему Нагорного Карабаха и никак не связываем с ОДКБ, потому что это региональный конфликт, который нужно решать в соответствии с международным правом", — сказал Т.Уразаев.

По его словам, позиция Казахстана давно известна, страна выступает за то, чтобы вопрос решался путем переговоров.