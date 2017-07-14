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    Посол Казахстана: Нагорно-карабахский конфликт не связан с ОДКБ

    Тимур Уразаев: Конфликт должен решаться в соответствии с международным правом путем переговоров

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Нагорно-карабахский конфликт не связан с ОДКБ и должен решаться в соответствии с международным правом путем переговоров.

    Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом заявил посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев.

    "Казахстанская позиция такова – мы выводим за скобки проблему Нагорного Карабаха и никак не связываем с ОДКБ, потому что это региональный конфликт, который нужно решать в соответствии с международным правом", — сказал Т.Уразаев.

    По его словам, позиция Казахстана давно известна, страна выступает за то, чтобы вопрос решался путем переговоров.

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