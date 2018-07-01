Конференция "Азербайджан - единственный союзник России на Кавказе" проходит в Джоджуг Марджанлы - ДОПОЛНЕНО - 2

Первая новость опубликована в 14:05

Джоджуг Марджанлы. 1 июля. REPORT.AZ/ В освобожденном от армянской оккупации во время апрельских событий 2016 года селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района началась конференция «Азербайджан – единственный союзник России на Кавказе".

Как передает Report, для участия на конференции в Джоджуг Марджанлы прибыли известные представители российской общественности, депутаты Госдумы России, в том числе лидер Международного Евразийского движения Александр Дугин, общественный деятель Максим Шевченко, зампредседателя комитета Госдумы Дмитрий Савельев, помощник спикера Госдумы России Владислав Калхидов и другие.

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Как отметил на открытии конференции азербайджанский депутат Али Гусейнли, мероприятие такого рода, когда на некогда ранее оккупированных территориях в Карабахе российские и азербайджанские специалисты обсуждают отношения России и Азербайджана, проводится впервые.

Лидер Международного Евразийского движения Александр Дугин, в свою очередь отметил, что отношения России и Азербайджана продолжают укрепляться, что «связано с принципиальными решениями президентов РФ и АР, нацеленное на стратегическое развитие отношений. Однако в этот процесс не были вовлечены общественные деятели обеих стран, в связи с чем было принято решение о расширении подобных связей. Мы часть единого культурного пространства, у нас древние связи».

"Союз народов России и Азербайджана – полный, настоящий. Мы хотим выразить нашу солидарность Азербайджану на его право на мирное сосуществование. Азербайджан - единственный и главный союзник России на Кавказе", - заявил Дугин.

По его словам, роль Азербайджана в стратегических планах РФ неуклонно возрастает, между странами сложились общие позиции по ряду вопросов.

А. Дугин подчеркнул необходимость уважения суверенитета и национальной идентичности:

"Для России Нагорный Карабах – является территориальной частью Азербайджана. Такую же позицию занимает мировое сообщество. Это консенсус всего правового мира", - сказал А. Дугин.

Участники мероприятия обменяются мнениями по перспективам развития сотрудничества Азербайджана и России.

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"Возвращение пяти районов является единственным альтернативным решением для разблокировки переговорного процесса. Стороны были близки к договоренности. Азербайджан был готов пойти на уступки. Эти договоренности должны соблюдаться, такова позиция России. Этого придерживается президент России"-, подчеркнул Лидер Международного Евразийского движения А. Дугин.

Выступая на конференции, депутат Госдумы России, член партии "Единая Россия" Алексей Езубов, подчеркнул, что Азербайджан и Россия - самодостаточные государства, и исходя из этого они выстраивают свои отношения.

"Позиция России по нагорно-карабахскому конфликту неизменна, мы надеемся на ее скорейшее урегулирование", - отметил он.

Депутат Милли Меджлиса, глава Русской общины Азербайджана Михаил Забелин напомнил, что в Азербайджане проживает около 150 тысяч русских, которые "с удовлетворением наблюдают за движением Азербайджана навстречу России".

"Наши президенты опираются на здравый смысл и понимают, что подобное движение необходимо., - отметил депутат, - «Азербайджанский и русский народы очень близки по менталитету – они также не воинственны, настроены на дружный лад".

При этом М. Забелин напомнил, что многие проживающие в Азербайджане русские воевали в Нагорном Карабахе и отдали свои жизни за него, не ради наград, а во имя своей Родины.