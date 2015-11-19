Комитет по работе с беженцами предупредил вынужденных переселенцев

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Государственный комитет по работе с беженцами и вынужденными переселенцами сделал предупреждение вынужденным переселенцам.

Как сообщили Report в пресс-службе госкомитета, в отличие от беженцев и вынужденных переселенцев в различных зонах конфликтов в мире, в нашей стране данной категории людей оказывается большое внимание и забота президентом страны Ильхамом Алиевым: "Однако, к сожалению, некоторые вынужденные переселенцы злоупотребляют этим вниманием и заботой. Такие случаи чаще всего проявляются во время переселения в новопостроенные поселки. Так, некоторые вынужденные переселенцы, ссылаясь на проживание в ранее заселенных объектах и регистрацию там, постоянно обращаясь в высшие инстанции, настоятельно требуют выдать им новые квартиры. Однако спустя некоторое время выясняется, что они не пользуются предоставленными им квартирами, эти квартиры пустуют. Несмотря на неоднократные предупреждения, вынужденные переселенцы не сдают обратно данные квартиры, и не пользуются ими.

Государственный комитет по делам беженцев еще раз предупреждает этих людей о том, что если в течение 10 дней в данных квартирах никто не будет проживать, или их не сдадут обратно, будет временно приостановлена выдача расходов на пропитание, коммунальные услуги (электричество, газ, воду). Эти выплаты будут восстановлены только после заселения или сдачи этих квартир".