Комитет ПАСЕ призвал Армению вывести войска с оккупированных территорий Азербайджана

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Комитет ПАСЕ призвал Армению вывести войска из Нагорного Карабаха и других оккупированных территорий Азербайджана, "таким образом установив полный суверенитет Азербайджана на этих территориях". Как сообщает Report, об этом говорится в резолюции, принятой Комитетом по политическим вопросам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и размещенной на официальном сайте ПАСЕ.

Комитет также призвал к реализации ряда мер по укреплению доверия, в том числе созданию коридора для доступа в Нахчыван.

Комитет также решительно осудил умышленные нападения на гражданские поселения, находящиеся близко к линии соприкосновения.

"Дальнейшее промедление только усложняет урегулирование этого "не-замороженного" конфликта, который унес более ста человеческих жизней с начала 2014 года, и который может перерасти в настоящую войну между двумя государствами-членами Совета Европы ", - отмечается в резолюции.

Напоминая, что и Армения, и Азербайджан обязались при вступлении в Совет Европы в 2001 году, использовать только мирные средства для урегулирования конфликта, комитет призвал правительства обеих стран воздержаться от применения военной силы.

Комитет также призвал к созданию международной миротворческой силы ОБСЕ по поддержанию безопасности в Нагорном Карабахе и других оккупированных территориях и обеспечить безопасное возвращение перемещенных лиц, а также созданию механизма расследования случаев нарушения режима прекращении огня.

Было решено, что проект резолюции, основанный на докладе Роберта Уолтера (Великобритания), будет обсужден в рамках январской сессии ПАСЕ.