Книга академика Рамиза Мехтиева "Нагорный Карабах: история, прочитанная по источникам" издана на украинском языке

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Киеве на украинском языке издана книга руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики, академика Рамиза Мехтиева "Нагорный Карабах: история, прочитанная по источникам".

Как сообщает Report со ссылкой на АзерТАдж, книга, переведенная на украинский язык сотрудницей посольства Азербайджана в Украине Инной Сосновчик, вышла в издательстве "Дмитрий Бураго" в изящном оформлении. Произведение, переданное посольством в основные библиотеки страны, вузы, научные и политические центры, вызвало большой интерес.

В произведении исследованы история нагорно-карабахского региона Азербайджана, исторические корни армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Сославшись на первоисточники, научную литературу и, в первую очередь, на неопровержимые факты на иностранных и армянском языках, автор доводит до внимания читателей исторические факты, доказывающие принадлежность Нагорного Карабаха Азербайджану на протяжении истории.

В произведении выражено мнение не только к проведению опирающихся на богатые исторические факты важных научно-теоретических обобщений, но и к искусственным препятствиям, мешающим решению нагорно-карабахского конфликта. История Нагорного Карабаха исследуется в контексте армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Презентация книги состоится в Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

Обсуждения книги пройдут на посвященном нагорно-карабахской проблеме "круглом столе", организованном Академией государственного управления при президенте Азербайджанской Республики и Национальной академией государственного управления при президенте Украины.

Здесь ожидается участие официальных лиц, историков, политологов, дипломатов.