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    Клинцевич: Россия встревожена обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном

    Наша позиция остается прежней: никаких альтернатив переговорному процессу нет

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Российские власти всерьез обеспокоены обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

    Как передает Report, об этом в пятницу заявил первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации России Франц Клинцевич.

    «Наша позиция остается прежней: никаких альтернатив переговорному процессу нет. Обмен ударами абсолютно ничего не решит, а только загонит проблему вглубь. Первейшая задача – в кратчайшие сроки добиться прекращения огня», — отметил он.

    Сенатор призвал активизировать работу Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта, сопредседателем которой является Россия.

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