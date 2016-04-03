Керри: США осуждают вооруженные действия в зоне нагорно-карабахского конфликта

Баку. 3 Апреля. REPORT.AZ/ США осуждают вооруженные действия в зоне нагорно-карабахского конфликта и призывают избегать его дальнейшей эскалации.

Как передает Report, об этом, как передает ТАСС, заявил госсекретарь Джон Керри, подчеркнув, что военного решения конфликта не существует.

По его словам, в связи «с нестабильной ситуацией» стороны должны немедленно перейти к переговорам при поддержке сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в которую входят Россия, Франция и США.

«Мы подтверждаем, что не существует военного решения конфликта», — отметил Керри. Как сопредседатель Минской группы, Соединенные Штаты твердо привержены работе со сторонами для достижения прочного мира путем переговоров, заключил он.