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    Керри: США осуждают вооруженные действия в зоне нагорно-карабахского конфликта

    “Вашингтон призывают избегать его дальнейшей эскалации”

    Баку. 3 Апреля. REPORT.AZ/ США осуждают вооруженные действия в зоне нагорно-карабахского конфликта и призывают избегать его дальнейшей эскалации.

    Как передает Report, об этом, как передает ТАСС, заявил госсекретарь Джон Керри, подчеркнув, что военного решения конфликта не существует.

    По его словам, в связи «с нестабильной ситуацией» стороны должны немедленно перейти к переговорам при поддержке сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в которую входят Россия, Франция и США.

    «Мы подтверждаем, что не существует военного решения конфликта», — отметил Керри. Как сопредседатель Минской группы, Соединенные Штаты твердо привержены работе со сторонами для достижения прочного мира путем переговоров, заключил он.

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