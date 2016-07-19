Керри: США и Россия совместно работают по урегулированию карабахского конфликта

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ США и Россия совместно работают по ряду направлений, в том числе по Нагорному Карабаху. Как сообщает Report, об этом в интервью NBC заявил госсекретарь США Джон Керри.

Комментируя свой недавний визит в Россию, Керри отметил, что обсуждал с президентом России ряд вопросов, включая мирный процесс вокруг нагорно-карабахского конфликта.

14 июля госсекретарь США Джон Керри встретился с президентом России Владимиром Путиным, 15 июля провел переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым.