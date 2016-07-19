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    Керри: США и Россия совместно работают по урегулированию карабахского конфликта

    Госсекретарь США заявил, что обсуждал с президентом России ряд вопросов, включая мирный процесс вокруг карабахского конфликта

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ США и Россия совместно работают по ряду направлений, в том числе по Нагорному Карабаху. Как сообщает Report, об этом в интервью NBC заявил госсекретарь США Джон Керри.

    Комментируя свой недавний визит в Россию, Керри отметил, что обсуждал с президентом России ряд вопросов, включая мирный процесс вокруг нагорно-карабахского конфликта.

    14 июля госсекретарь США Джон Керри встретился с президентом России Владимиром Путиным, 15 июля провел переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

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