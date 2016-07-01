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    ​Керри призвал Армению и Азербайджан избегать напряженности в Карабахе

    Госсекретарь подтвердил готовность США содействовать всеобъемлющему урегулированию конфликта

    Баку. 1 Июля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри в четверг в ходе отдельных телефонных разговоров призвал лидеров Армении Сержа Саргсяна и Азербайджана Ильхама Алиева "избегать напряженности" в Нагорном Карабахе, где в последние недели в основном соблюдается перемирие.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает госдепартамент.

    "Он (Керри) положительно отметил, что перемирие в районе линии соприкосновения в Нагорном Карабахе в значительной степени соблюдается в последние недели, и призвал президентов избегать напряженности для продвижения мирного процесса", — говорится в сообщении ведомства.

    Госсекретарь также подтвердил готовность США содействовать "всеобъемлющему урегулированию" конфликта и призвал лидеров продолжать диалог под эгидой минской группы ОБСЕ.

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