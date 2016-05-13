Официальный представитель госдепартамента: Керри в ходе мирового турне обсудит карабахскую проблему

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Ситуация в Нагорном Карабахе станет одной из тем, которую госсекретарь США Джон Керри обсудит во время своего мирового турне в ближайшие дни.

Как передает Report со ссылой на РИА Новости, об этом сообщил в пятницу официальный представитель госдепартамента Джон Кирби.

Керри 16-17 мая посетит Вену. Там он, в частности, примет участие во встрече "по конфликту в Нагорном Карабахе с президентами Армении и Азербайджана Сержем Саргсяном и Ильхамом Алиевым, которую США проведут вместе с Россией и Францией", говорится в сообщении.