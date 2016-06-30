Керри и Саргсян обсудили по телефону карабахское урегулирование

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян и госсекретарь США Джон Керри обсудили вопросы урегулирования карабахского конфликта в ходе телефонной беседы в четверг.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба главы армянского государства.

В пресс-службе отметили, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

"Собеседники обсудили события, происходившие в последнее время в переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта по инициативе стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в частности процесс реализации достигнутых в ходе встреч в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей", - говорится в сообщении.