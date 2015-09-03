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    Каспшик выразил озабоченность по поводу учащения случаев нарушения режима прекращения огня

    Личный представитель действующего председателя ОБСЕ встретился с первым заместителем министра обороны Армении

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик встретился с первым заместителем министра обороны Армении Давидом Тонояном. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в ходе встречи в Ереване 2 сентября, была обсуждена ситуация  на линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границе. 

    А. Каспшик выразил озабоченность по поводу учащения случаев нарушения режима прекращения огня за последнее время. 

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