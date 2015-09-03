Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик встретился с первым заместителем министра обороны Армении Давидом Тонояном. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в ходе встречи в Ереване 2 сентября, была обсуждена ситуация на линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границе.

А. Каспшик выразил озабоченность по поводу учащения случаев нарушения режима прекращения огня за последнее время.