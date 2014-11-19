Каспшик: Ведутся переговоры по проведению мониторинга на месте падения вертолета

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Офис личного представителя действующего председателя ОБСЕ обсудит на этой неделе в Баку возможность проведения мониторинга в месте падения армянского военного вертолета. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик журналистам в ходе мониторинга на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск.

"Очень напряженная обстановка, и невозможно дать гарантии безопасности, которые нам необходимы, поэтому мы решили проводить этот мониторинг как раньше планировалось, а насчет вертолета я веду переговоры", - заявил Каспшик.

По его словам, этот вопрос будет обсужден на этой неделе в Баку.

Отметим, что проведение очередного мониторинга ОБСЕ планировалось на 18 ноября близ села Марзили Агдамского района на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении.