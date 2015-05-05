Каспшик: Важно, чтобы урегулирование нагорно-карабахского конфликта не померкло на фоне других событий

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ "Важно, чтобы урегулирование нагорно-карабахского конфликта не померкло на фоне событий, происходящих в других местах". Как сообщает Report, об этом заявил личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анжей Каспшик в интервью "Новости Армении".

Комментируя вопрос о том, насколько международное сообщество уделяет внимание "замороженным конфликтам", А. Каспшик заявил, что действующий председатель ОБСЕ, сопредседатели, а также главы МИД всех государств-членов Минской группы продолжают заниматься вопросом нагорно-карабахского урегулирования и делают все возможное, чтобы поддержать мирное разрешение этого конфликта: "В 2014 году были организованы три встречи на высшем уровне странами-сопредседателями, и каждый действующий председатель регулярно посещает регион в поддержку этого процесса. Однако, в конечном итоге, согласование содержания мирного соглашения лежит на сторонах конфликта, а все структуры ОБСЕ задействованы для поддержания сторон в этом процессе".

Говоря о случаях нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения, Каспшик заявил, что его "очень беспокоят подобные сообщения". "Каждый случай смерти - трагедия, которую можно избежать, если соглашение о прекращении огня соблюдается в полном объеме.

Соглашение о прекращении огня в силе благодаря соглашению, достигнутому между сторонами и благодаря их политической воле. Поэтому стороны ответственны за то, чтобы их войска не нарушали режим прекращения огня на линии соприкосновения и на границе", - заявил личный представитель действующего председателя ОБСЕ.