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    Каспшик: Работа по расширению офиса - на этапе уточнения

    Договоренность о расширении офиса была достигнута на встрече президентов Азербайджана и Армении в Вене

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/  Работа по расширению офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта находится в процессе уточнения. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил личный представитель действующего председателя ОБСЕ, посол Анджей Каспшик.

    Он отметил, что не может назвать точные сроки.

    "Вопрос о расширении аппарата на этапе уточнения. Офис расширится, когда будут сделаны все уточнения. А они пока в процессе", - заявил  Каспшик.

    "Не думаю, что понадобится много времени... Зависит от деталей", - добавил личный представитель действующего председателя ОБСЕ.

    Договоренность о расширении офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ была достигнута на встрече  президентов  Азербайджана и Армении 16 мая в Вене.

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