Каспшик: Работа по расширению офиса - на этапе уточнения

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Работа по расширению офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта находится в процессе уточнения. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил личный представитель действующего председателя ОБСЕ, посол Анджей Каспшик.

Он отметил, что не может назвать точные сроки.

"Вопрос о расширении аппарата на этапе уточнения. Офис расширится, когда будут сделаны все уточнения. А они пока в процессе", - заявил Каспшик.

"Не думаю, что понадобится много времени... Зависит от деталей", - добавил личный представитель действующего председателя ОБСЕ.

Договоренность о расширении офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ была достигнута на встрече президентов Азербайджана и Армении 16 мая в Вене.