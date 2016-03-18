Каспшик: В свете предстоящих праздников призываю стороны строго придерживаться режима прекращения огня

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик сделал заявление по итогам мониторинга, прошедшего накануне на линии соприкосновения. Как сообщает Report, А. Каспшик отметил, что в ходе мониторинга получил информацию от обеих сторон касательно текущей ситуации, выслушал вопросы, которые вызывают у них озабоченность.

"Обе стороны в качестве особой озабоченности отметили близость деревень к переднему краю, и что гражданские лица сильно страдают от нарушения режима прекращения огня", - заявил личный представитель.

"В свете предстоящего праздника Новруз и пасхальных праздников, я призываю обе стороны строго придерживаться соглашения о прекращении огня и избегать каких-либо действий на линии соприкосновения или на границе, которые могут привести к росту напряженности ", - заявил Каспшик.