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    Каспшик: В свете предстоящих праздников призываю стороны строго придерживаться режима прекращения огня

    Гражданские лица сильно страдают от нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик сделал заявление по итогам мониторинга,  прошедшего накануне на линии соприкосновения. Как сообщает Report, А. Каспшик отметил, что в ходе мониторинга получил информацию от обеих сторон касательно текущей ситуации, выслушал вопросы, которые вызывают у них озабоченность. 

    "Обе стороны в качестве особой озабоченности  отметили близость деревень к переднему краю, и что гражданские лица сильно страдают от нарушения режима прекращения огня", - заявил личный представитель. 

    "В свете предстоящего праздника Новруз и пасхальных праздников, я призываю обе стороны строго придерживаться соглашения о прекращении огня и избегать каких-либо действий на линии соприкосновения или на границе, которые могут привести к росту  напряженности ", - заявил Каспшик. 

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