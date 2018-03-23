Карабахский конфликт стал яблоком раздора на форуме в Москве

Москва. 23 марта. REPORT.AZ/ 21-23 марта в Москве прошел Форум молодых лидеров Евразии «Молодежь против экстремизма и радикализма».

Как сообщает российское бюро Report, в мероприятии, организованном политологическим центром «Север-Юг» и РГГУ при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, приняли участие более 100 делегатов из государств-участников СНГ и Грузии – молодые представители научного и экспертного сообществ, органов государственной власти, общественных и неправительственных организаций, а также СМИ.

Азербайджан был представлен на форуме делегацией из 5 человек, среди которых был и депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков. В своем выступлении он заметил важность поднимаемых тем и призвал к единению в противодействии экстремизму. Молодой политолог, главный редактор портала «The Great Middle East» Али Гаджизаде в своем докладе обратил внимание присутствующих на изменения, произошедшие в понимании экстремизма в эпоху информационных технологий.

«Между экстремизмом, фундаментализмом и неосторожными высказываниями есть определенная разница - СМИ и правоохранительные органы не всегда различают одно от другого, иногда излишне жестоко карая молодых людей и пополняя тем самым ряды экстремистов», - заметил, в частности, он.

Политолог Заур Мамедов представил «взгляд азербайджанской молодежи на проблемы экстремизма и радикализма», указав на то, что азербайджанцы были одними из первых в послевоенной Европе и первыми на территории бывшего СССР лицами, которые стали жертвами изощренных этнических чисток.

«Армяно-азербайджанский конфликт не мог пройти бесследно и для сегодняшней молодежи, которая знает о невинных жертвах, миллионе беженцев, длительной информационной блокаде, двойных стандартах международных посредников, пассивности ООН и ОБСЕ», - сказал он.

Тему карабахского конфликта затронул и профессор Азербайджанского института языков Мамед Алиев, отметив что несмотря на продолжающуюся войну азербайджанцы не взрастили в себе ненависть к соседу и сохранили свою толерантность.

В ответ на это армянские политологи начали выступать с мест пытаясь сорвать доклад, а потом дали коллективную жалобу организаторам, в котором указали, что азербайджанская сторона якобы пытается превратить форум в площадку для озвучивания своей позиции. Организаторы оставили армянский демарш без особого внимания.

Форум продолжил свою работу в секциях. По окончании форума его участники были награждены сертификатами и памятными подарками.