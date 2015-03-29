Председатель комитета Госдумы: Карабахский конфликт нуждается в скорейшем урегулировании

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Нагорно-карабахский конфликт нуждается в скорейшем урегулировании. Как сообщает Report со ссылкой на "Новости-Армения", об этом заявил журналистам в Ереване председатель комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий.

"За три месяца этого года погибло почти столько же людей на линии соприкосновения, сколько за весь прошлый год. Ситуация неприемлема. Ответственность за разрешение карабахского конфликта возложена на политиков нашего поколения. Более того, его необходимо решать в самое ближайшее время", - заявил Слуцкий на пресс-конференции по итогам совместного заседания постоянной комиссии по внешним сношениям Национального Собрания Армении и Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Он выразил уверенность, что в ходе визита президента России Владимира Путина в Ереван для участия в мероприятиях так называемого "геноцида армян" В.Путин затронет эту проблематику с президентом Армении Сержем Саргсяном.

Говоря о продаже Россией оружия Азербайджану, Слуцкий сказал, что в сотрудничестве России с Арменией и Азербайджаном по линии военно-технического сотрудничества были определенные перекосы, которые заключались, в частности, в неучете той ситуации, которая имеет место в регионе.

"Армении поставлялись те же системы, которые поставляются Азербайджану, но более устаревшие. Сейчас этот дисбаланс устранен. При этом, в отличие от Азербайджана, который платит за контракты в сфере оборонно-промышленного комплекса коммерческую стоимость, Армения получает вооружение на совершенно других основаниях и в кредит", - сказал он.

Слуцкий отметил, что и Армения, и Азербайджан являются партнерами Российской Федерации.

"Нам не надо прекращать партнерство с одной из этих стран, провоцируя резкий скачок антагонизма между ними и вспышку эскалации и насилия на Южном Кавказе. Надо решать сам конфликт по мадридским принципам. Россия была, есть и остается главным миротворцем в карабахском конфликте", - заявил Слуцкий.

Он выразил уверенность, что в самые ближайшие месяцы президенты сумеют найти механизмы, которые позволят осуществить знаковые шаги на этом непростом пути. В этом году, по мнению российского парламентария, есть возможность сделать серьезные, практические шаги для урегулирования конфликта.