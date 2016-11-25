Канадский аналитик: Армения отказалась от предложения вернуть два оккупированных района

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ "Россия в последние годы увеличила поставки оружия Азербайджану и вынудила Армению согласиться на создание совместной российско-армянской системы ПВО. Это дало России ключи для урегулирования (или нерешенности) конфликта в Нагорном Карабахе - оккупированной армянскими вооруженными силами 25 лет назад неотъемлемой части Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом в статье в The Prince Albert Herald написал канадский аналитик, исследователь Университета Карлтон Роберт Катлер, анализируя ситуацию на Южном Кавказе.

По его словам, Кремль предложил новые условия для мира в Нагорном Карабахе для сохранения баланса в регионе и сохранения своего влияния на Армению. Эти предложения предлагали возврат двух из семи оккупированных районов. Судьба оставшихся районов должна была решиться позже. Аналитик отмечает, что хотя Армения приняла идею, позже отказалась от возврата земель.

По мнению Катлера, другим вопросом, вызывающим беспокойство, является вопрос безопасности Мецаморской АЭС: "В 1999, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2014 годах граждан Армении арестовывали грузинские полицейские за незаконный оборот радиоактивных материалов".

Р. Катлер отметил, что хотя этих граждан возвращали на родину, в Армении они получали незначительные наказания: "При этом, некоторые из ранее арестованных лиц, затем снова задерживались по этому же обвинению".