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    Йенс Столтенберг: Военного решения нагорно-карабахского конфликта нет

    НАТО полностью поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Армению и Азербайджан возобновить переговоры для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, который, по его словам, не имеет военного решения.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Важно избегать эскалации. Военного решения нет. Мы призываем Армению и Азербайджан вернуться за стол переговоров", - сказал он в понедельник после встречи в Брюсселе с президентом Армении Сержем Саргсяном.

    По словам Столтенберга, НАТО полностью поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. 

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