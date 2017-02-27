Йенс Столтенберг: Военного решения нагорно-карабахского конфликта нет

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Армению и Азербайджан возобновить переговоры для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, который, по его словам, не имеет военного решения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Важно избегать эскалации. Военного решения нет. Мы призываем Армению и Азербайджан вернуться за стол переговоров", - сказал он в понедельник после встречи в Брюсселе с президентом Армении Сержем Саргсяном.

По словам Столтенберга, НАТО полностью поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.