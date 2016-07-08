Генсек НАТО: Призываем все стороны карабахского конфликта снизить напряжение

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ "Мы призываем все стороны нагорно-карабахского конфликта снизить напряжение, отказаться от насилия и продолжить работу по нахождению мирного решения вопроса".

Как сообщает Report, об этом в Варшаве заявил журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек отметил, что НАТО поддерживает мирное урегулирование карабахского конфликта.

Он также выразил надежду, что этот вопрос найдет свое отражение в коммюнике Варшанского саммита НАТО.