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    Генсек НАТО: Призываем все стороны карабахского конфликта снизить напряжение

    НАТО поддерживает мирное урегулирование карабахского конфликта

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ "Мы призываем все стороны нагорно-карабахского конфликта снизить напряжение, отказаться от насилия и продолжить работу по нахождению мирного решения вопроса".

    Как сообщает Report, об этом в Варшаве заявил  журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

    Генсек отметил, что НАТО поддерживает мирное урегулирование карабахского конфликта.

    Он также выразил надежду, что этот вопрос найдет свое отражение в коммюнике Варшанского саммита НАТО.

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