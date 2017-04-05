Известный азербайджанский писатель, публицист присоединился к "Платформе мира между Арменией и Азербайджаном"

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанский писатель, член Союза писателей Азербайджана, публицист и драматург Эльчин Гусейнбейли сделал заявление, в связи с присоединением к "Платформе мира между Арменией и Азербайджаном".

Как сообщает Report, в заявлении говорится: "Призываю интеллигенцию Армении и Азербайджана способствовать прекращению кровопролития и мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, учитывая при этом территориальную целостность и суверенитет Армении и Азербайджана, а также международно признанные границы обоих государств. Считаю важным выполнение принятых Советом Безопасности ООН соответствующих резолюций, резолюций и решений других международных организаций. Также очень важны усилия Минской группы ОБСЕ по решению конфликта. Два народа имели общие традиции совместного проживания, сформировавшиеся в результате многовекового мирного сосуществования. Хочу отметить с сожалением, что в результате нерешенности конфликта представление подрастающих поколений в обеих странах друг о друге формируется только в контексте войны. Я поддерживаю идею мирного сосуществования народов и решения затянувшихся конфликтов. По этой причине выражаю свою поддержку этой инициативе и заявляю о присоединении к "Платформе мира между Арменией и Азербайджаном", основной целью которой является содействие мирному решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта".