Израильский эксперт: Армянская диаспора хочет, чтобы текущая ситуация вокруг карабахского конфликта продолжалась вечно

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ "Израиль рассматривает отношения с Азербайджаном как очень важные. Стоит отметить, что Азербайджан, несмотря на кризис в израильско-турецких отношениях, сохранил тесные отношения с нашей страной".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила эксперт Израильского института изучения вопросов безопасности Галлия Линденштраус.

Эксперт отметила, что улучшение отношений между Турцией и Израилем спустя 6 лет после инцидента с турецким судном "Мави Мармара" положительно скажется и на азербайджано-израильских отношениях.

Комментируя вопрос о нагорно-карабахском урегулировании, эксперт отметила, что апрельская эскалации насилия на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана показала мировому сообществу, что "так называемые замороженные конфликты вовсе не замороженные, они продолжаются".

По ее мнению, нормализация отношений между Турцией и Арменией может послужить и спаду напряжения между Арменией и Азербайджаном: "Однако армянская диаспора хочет, чтобы текущая ситуация продолжалась вечно. Армянская диаспора более радикальна, чем армянское правительство".