Израильский эксперт: Мировое сообщество не способно дать нужный ответ таким вызовам, как карабахский конфликт

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Сегодняшний конфликт в Сирии уже больше не считается внутрисирийским, так как там сражается огромное количество наемников со всего мира.

Как сообщает Report, об этом на встрече с журналистами заявил израильский эксперт, вице-ректор Университета Тель-Авива Эйал Циссер.

Он отметил, что конфликт в Сирии характеризуется радикализмом в обществе, чего ранее в обществе Сирии не наблюдалось: "Конфликт возник из-за природных катаклизмов. Несколько лет там стояла засуха, из-за чего фермеры начали проводить митинги, вылившиеся в антиправительственные протесты. Развал государственных институтов привел к тому, что люди стали радикализироваться".

Говоря о связи сирийского конфликта с конфликтом в Нагорном Карабахе, Э. Циссер сказал, что как и в конфликте в Карабахе, так и в Сирии наблюдается неспособность мирового сообщества дать нужный ответ на эти вызовы: "Чтобы решить конфликт в Сирии, надо понять, чего хотят мировые акторы. То же и в нагорно-карабахском конфликте".

Израильский эксперт также коснулся вопроса о том, как может сказаться ситуация в Сирии на регион Южного Кавказа. По его мнению, во-первых, возвращающиеся из Сирии бойцы могут привести с собой и радикальные идеи: "Во-вторых, Россия и Иран, если выйдут победителями из этого конфликт, могут в дальнейшем наметить себе новые цели".

Затронув роль мировых держав в сирийском конфликте, Э. Циссер особо отметил роль России: "Обама не послал свои войска в Сирию. Этим воспользовалась Россия, которая хоть и не направила туда большое войско, но помогло сохранить власть Башара Асада. Россия преследует свои интересы и ей важно то, что происходит в Дамаске".