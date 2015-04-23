Историк: "В марте 1918 года 124 236 тюрков-мусульман стали жертвами геноцида со стороны армян"

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ "Сегодня мировая история следует лжи армян, не имеющей под собой оснований". Как сообщает Report, об этом заявил ведущий научный сотрудник НАНА Васиф Гафаров на конференции на тему "От вымышленного "геноцида армян 1915 года" до Ходжалинской трагедии: ложь и трагедии 100 лет".

Он отметил, что поддержка со стороны парламента Германии, Папы Римского вымышленного "геноцида армян" свидетельствует, что и они сопричастны к их преступлениям: "Мы всегда вели борьбу за правду. Скоро наш трехцветный флаг будет развеваться на оккупированных территориях. Во время геноцида в марте 1918 года армяне уничтожили в Баку 12 тыс. тюрков-мусульман, нанеся ущерб по тогдашним ценам на 1,2 млрд. рублей. В Шемахинском уезде полностью сожжено 105 сел из 110, уничтожено 22 995 человек. Кроме того, в Шарурском, Сядярякском, Даралаязском уездах убито 18 300 человек. В целом, в марте 1918 года 124 236 тюрков-мусульман стали жертвами геноцида со стороны армян. По нынешним ценам населению нанесен ущерб в размере 371 млрд.".

Председатель турецкого Центра исследований имени Ататюрка Мехмет Али Бейхан отметил, что изучение истории и архивов доказывает вымышленность "геноцида армян". Он отметил, что в тот период факты искажались и в таком виде преподносились общественности: "К сожалению, сегодня многие государственные деятели, военные и политики стараются направить людей по ложному пути в вопросе событий прошлого. Однако они не должны забывать, что невозможно уничтожить места, где проходили исторические события".

По его мнению, на территории турецкого Анадолу, и на азербайджанских землях совершались массовые кровопролития, разрушения, геноциды: "Массовые захоронения в Губе свидетельствуют о совершенном здесь геноциде. Я надеюсь, что человечество извлечет урок из этих трагедий с тем, чтобы подобные события не повторились в будущем".