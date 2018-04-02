Исполняется вторая годовщина победы Азербайджанской армии в апрельских боях

© Report

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня исполняется очередная годовщина апрельских боев между Азербайджаном и Арменией (также армянскими сепаратистами).

Как сообщает Report, с начала апрельских боев, завершившихся победой Вооруженных сил Азербайджана, прошло два года.

Так, с середины марта 2016 года армяне начали интенсивно нарушать режим прекращения огня. В ночь с 1-го на 2-ое апреля по всему фронту позиции азербайджанской армии и населенные пункты подверглись интенсивному вражескому обстрелу. В результате этого, со 2-го по 5-ое апреля на линии соприкосновения войск армяне совершили вооруженные провокации, во время которых также были нападения на мирных жителей. В результате этих событий несколько военнослужащих Азербайджанской армии стали шехидами, кроме того, среди мирного гражданского населения также были погибшие и раненые.

Во время боев Азербайджанская армия также нанесла ответные удары по позициям армян, в результате осуществленной контратаки было освобождено свыше 2 000 га территорий и еще более обширная территория перешла под контроль с операционной точки зрения. Возвышенности близ села Талыш, которые могли представлять опасность для Геранбойского района и города Нафталан, а также пункт Сейсулан, были полностью очищены от вражеских сил. Для защиты города Горадиз от врага, под контроль Вооруженных сил Азербайджана также перешла представляющая стратегическое значение возвышенность Лелетепе в направлении Физулинского района. В результате этих боев было уничтожено 320 армян, более 500 получили ранения.

Согласно соответствующим распоряжениям президента Азербайджанской Республики, группа особо отличившихся военнослужащих Азербайджана была удостоена высоких почетных званий, орденов и медалей за героизм и отвагу, проявленные при сохранении территориальной целостности Азербайджанской Республики, подавлении вооруженных провокаций на линии соприкосновения войск со 2-го по 5-ое апреля 2016 года и вражеских нападений на мирное население.

Среди награжденных за заслуги перед Отечеством есть удостоенные почетного звания "Национальный герой Азербайджана", орденов "Флаг Азербайджана" и "За заслуги перед Отечеством", медалей "За Родину", "За доблесть" и "За воинскую службу".

На территориях, освобожденных от оккупации за прошедший период, в том числе, в освобожденном от врага благодаря победе в апрельских боях селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района проведены реконструкционные работы, заложен новый поселок, изгнанные с родных земель люди вернулись обратно.