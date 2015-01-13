​Используя минометы и гранатометы, армяне 75 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки на различных направлениях фронта армяне 75 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы, минометы и гранатометы.

Об этом Report сообщили в пресс-cлужбе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Гызылгаджили, Джафарли, Кемерли, Фарахли, Гушчуайрум, Ашаги Аскипара Газахского района с территории сел Паравакар, Беркабер, Вазашен, Азатамут Иджеванского и Доверх, Барекамаван, Шаваршаван, Воскеван, Воскепар Ноемберянского районов, села Алибейли и Агдам Товузского района с территории села Айгепар и Мосесгех Бердского района.

Обстрелу с армянских позиций также подверглись сёла Чилябюрт и Гёкарх Тертерского района, Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Кенгерли, Юсифджанлы, Шыхлар, Шураабад, Марзили, Джавахирли, Новрузлу, Ширванлы Агдамского района, село Куропаткино Ходжавендского района. Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Ходжавендского и Физулинского районов

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага были подавлены.