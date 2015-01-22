​Используя минометы и гранатометы, армяне 106 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки на различных направлениях фронта армяне 106 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы, минометы и гранатометы.

Об этом Report сообщили в пресс-cлужбе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Гызылгаджили, Джафарли, Фарахли Газахского района с территории сел Беркабер, Азатамут и Паравакар Иджеванского и Шаваршаван Ноемберянского районов, села Агбулаг и Гаджиалылы Товузского района с территории сел Чинари, Айгепар и безымянных высот Бердского района.

Обстрелу с армянских позиций также подверглись сёла Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Гёкарх, Чилябюрт, Чайлы Тертерского района, Юсифджанлы, Шыхлар, Джавахирли, Марзили, Шураабад, Кенгерли, Баш Гервенд, Новрузлу Агдамского района, село Куропаткино Ходжавендского района, населенные пункты Горадиз, Гпраханбейли, Горган, Ашаги Вейселли, Ашаги Сейидахмедли, Ашаги Абдуррахманлы Физулинского района и Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.