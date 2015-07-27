​Использовав минометы и крупнокалиберные пулеметы, армянские вооруженные формирования 86 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки, использовав 60-мм и 82-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы, армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 86 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

С позиций, расположенных в селе Довех Ноемберянского района, армянские вооруженные формирования обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана, расположенные в селе Кямярли Газахского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Красносельского района, подвергли обстрелу наши позиции на безымянных высотах Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ сел Талыш, Тапгарагоюнлу, Гюлюстан Геранбойского района, Чилябюрт, Ярымджа, Гейарх, Гызылоба Тертерского района, Шихлар, Шураабад, Сарыджалы, Джавахирли, Мярзили, Юсифджанлы, Кянгярли, Ширванлы, Намирли, Гарагашлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Сеидахмедли, Горган Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с безымянных высот на территории Гейгельского, Геранбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.