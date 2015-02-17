Испаноязычная версия Los Angeles Times: Армения совершила преступления против Азербайджана

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Еженедельник Hoy Los Angeles, являющийся испаноязычной версией американской газеты Los Angeles Times, распространил видео-интервью с генеральным консулом Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаевым и написанную на основе интервью статью. Об этом сообщили Report в консульстве.

В интервью Н.Агаев рассказал о сложном регионе, в котором расположен Азербайджан, сбалансированной внешней политике, взаимоотношениях с различными странами. Дипломат проинформировал зрителей об участии Азербайджана в борьбе с международным терроризмом и о террористических актах, осуществленных против нашей страны в 90-е годы. Н.Агаев также дал информацию об оккупационной политике Армении против Азербайджана и проводимых ею этнических чистках.

В статье главного редактора газеты Алехандро Мациэля рассказывается об успешном пути развития Азербайджана после приобретения независимости, завоевании глобальной стратегической значимости в результате умелого использования нефтяных и газовых ресурсов, превращении страны в реальную силу в Кавказском регионе. Автор, затронув многовековые традиции толерантности и светскости Азербайджана, отметил, что сегодня в стране мусульмане, христиане и евреи живут в условиях мира и благополучия.

А.Мациэль также отметил, что большая часть азербайджанских территорий оккупирована Арменией, в связи с этим рядом международных организаций приняты соответствующие резолюции, которые признают агрессию Армении против Азербайджана, проведение ею этнической чистки и совершение преступлений против человечности.

В заключение автор подчеркивает интенсивную деятельность армянского лобби в Калифорнии, направленную против Азербайджана.