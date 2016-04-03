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    ​Иран призвал Армению и Азербайджан к сдержанности

    Тегеран призвал Ереван и Баку отказаться от осложнения ситуации

    Баку. 3 Апреля. REPORT.AZ/ Иран обеспокоен сложившейся в зоне карабахского конфликта ситуацией и призывает Армению и Азербайджан к сдержанности.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Ирана Хосейна Джабери Ансари.

    "Мы призываем наших двух северных соседей к сдержанности, отказаться от осложнения ситуации. Являясь свидетелями разрушительных действий радикальных группировок в регионе, столкновения между Арменией и Азербайджаном в Карабахе вызывают обеспокоенность", – говорится в заявлении пресс-секретар.

    Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул с новой силой в ночь на 2 апреля. По официальным данным, в ходе боев погибли 18 армянских военных, потери Азербайджана составили 12 человек.

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