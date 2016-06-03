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    Хади Сулейманпур: Иран поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ в вопросе урегулирования карабахского конфликта

    Мы выступаем против каких-либо изменений государственных границ наших соседей

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Иран поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. 

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Хади Сулейманпур на круглом столе в Унивеситете АDА. 

    "Мы выступаем против каких-либо изменений государственных границ наших соседей. Иран поддерживает резолюции Совбеза ООН по нагорно-карабахскому конфликту", - отметил Х.Сулейманпур. 

    По словам дипломата, Иран также выступает активным посредником в Организации исламского сотрудничества (ОИС) в этом вопросе. Он также отметил, что официальный Тегеран поддерживает усилия Минской группы по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

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