​Мубариз Гурбанлы: Азербайджанский народ в урегулировании карабахского конфликта должен полагаться на свои силы

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ "Пример Ходжалинского геноцида учит нас полагаться только на свои силы и объединяться со своими друзьями", - заявил глава Госкомитета по работе с религиозными образованиями (ГКРРО) Мубариз Гурбанлы в ходе мероприятия, посвященного годовщине Ходжалинской трагедии в Доме культуры имени Шахрияра при посольстве Ирана в Баку.

"Армяне обязательно понесут наказание за содеянное в ходе Ходжалинского геноцида. Политика, проводимая сегодня азербайджанским правительством во главе с президентом Ильхамом Алиевым, приведет в результате к тому, что они будут наказаны", - заявил М.Гурбанлы.

Как отмечает Report, глава госкомитета указал, что страны-члены Организации исламского сотрудничества (ОИС), в том числе и Иран, в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта всегда были рядом с Азербайджаном.

Он подчеркнул, что Иран однозначно признает территориальную целостность Азербайджана, что было закреплено в ряде двусторонних азербайджано-иранских соглашений.

По словам главы ГКРРО, каждый народ, в том числе и азербайджанский, должен в первую очередь полагаться на свои силы, свою экономику и политику, на свою религию и ценности. "Нам также необходимо искать близких по духу друзей, чтобы объединившись, вместе противостоять вызовам. Пример Ходжалинского геноцида учит нас именно этому", - заявил М.Гурбанлы.

В свою очередь представитель духовного лидера Ирана Сеййид Алекбер Оджаг Неджат в своем выступлении подчеркнул, что такие слова, как "Родина, земля, шахид" являются святыми для каждого народа.

"Сегодня долг каждого азербайджанца - выразить соболезнование погибшим в ходе Ходжалинской трагедии", - подчеркнул представитель иранского лидера, выразив надежду на скорейшее возвращение земель.

"Нагорный Карабах - это мусульманская земля. Имам Джафар Садиг (шестой имам, потомок пророка Мухаммеда - ред). сказал, что Азербайджан - это наша земля, то есть мусульманская земля. Азербайджан принадлежит исламу и его неотъемлемая часть", - отметил Сеййид Алекбер Оджаг Неджат.

В конце он выразил надежду на скорейшее звучание азана (мусульманского призыва к молитве - ред.) на оккупированных армянами территориях Нагорного Карабаха.