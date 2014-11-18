Интенсивность нарушений режима прекращения огня сравнительно спала

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Режим прекращения огня в нескольких направлениях фронта в целом нарушен 24 раза за сутки. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно сообщению, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Мосесгех Бердского района Армении, обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана, расположенные в селе Алибейли Товузского района, а также с позиций, расположенных в селе Беркабер Ичеванского района - позиции, расположенные в селе Гызылгаджилы Газахского района.

Позиции ВС Азербайджана также были обстреляны с позиций, расположенных близ сел Юсифджанлы, Сарыджалы Агдамского района, Ашагы Вейсаллы Физулинского района, Куропаткино Ходжавендского района, а также с безымянных высот Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.