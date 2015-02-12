Правозащитники Индонезии: События в Ходжалы - преступление против человечества

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Национальная комиссия Индонезии по правам человека (НКПЧ) признала трагедию в Ходжалы актом геноцида и готова поддерживать данную позицию на международных форумах. Как сообщает Report со ссылкой Jakarta Post, об этом заявил глава отдела исследования и изучения НКПЧ Эльфансури Чайрах.

"Вне всякого сомнения, то, что произошло в Ходжалы в 1992 году, было актом геноцида. Это было преступление против человечности и виновные должны быть привлечены к ответственности", - заявил Э.Чайрах в ходе семинара "Справедливость для Ходжалы и уроки для будущего" в среду в Университете Индонезии в Депоке.

"Как структура, занимающаяся правами человека, мы готовы поднять вопрос о Ходжалинском геноциде на региональном и международном уровне. Нам нужно больше данных и информации из Азербайджана", - подчеркнул представитель НКПЧ.

В однодневном семинаре приняли участие активисты по правам человека, эксперты "мозговых центров", религиозные деятели, ученые, дипломаты и студенты.

Напомним, что в ночь на 25 февраля армянские вооруженные формирования при поддержке тяжелой техники и личного состава 366-го мотострелкового полка бывшего СССР совершили нападение на город Ходжалы, находящийся на территории Нагорного Карабаха, зверски убив 613 человек. На данный момент 20% азербайджанских территорий остаются под оккупацией Армении, что осуждается ООН и рядом международных организаций.

В свою очередь вице-директор Центра Абдуррахман Вахид Мухаммад Сюкрон в своем выступлении отметил, что армяно-азербайджанский конфликт должен быть урегулирован посредством диалога.

"Мы должны приложить усилия, чтобы не позволить повторения подобных геноцидов в будущем", - заявил он.