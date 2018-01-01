Ильхам Алиев: На освобожденных от оккупации землях Азербайджан строит новую жизнь

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Армения безоговорочно присоединилась к переговорам, несмотря на то, что выдвигала условия.

Как передает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в своем новогоднем обращении к азербайджанскому народу.

“Ни одно условие, выдвинутое Арменией после апрельского поражения, не было принято Азербайджаном. Переговоры были безоговорочно возобновлены. Надеюсь, что в результате переговоров мы можем добиться решения этого вопроса. Конечно, мощный экономический и военный потенциал еще более укрепляет нашу позицию на переговорах. После апрельского поражения Армения все еще не смогла прийти в себя. Считаю, что это поражение должно послужить им хорошим уроком, еще раз показать всему миру, что азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией.”

Хотя результатов в урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в этом году нет, по мнению главы государства, в 2017 году позиции Азербайджана еще более упрочились.

“Мировая общественность не признала надуманный «референдум», проведенный сепаратистским режимом. Ни соседние страны, ни Европейский Союз, ни одна другая страна не признали этот надуманный «референдум», продемонстрировав таким образом, что весь мир считает Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. И это естественно, потому что Нагорный Карабах является нашей исконной исторической землей. Азербайджанский народ веками жил, творил, строил на этих землях. Просто коварные соседи уничтожили наши исторические, религиозные памятники, и эти земли уже много лет находятся под оккупацией. “

И.Алиев отметил, что после апрельской победы в 2016 году на находившихся в свое время под оккупацией землях Агдеринского, Джебраильского, Физулинского районов развевается азербайджанский флаг. По его словам, настанет день, когда азербайджанский флаг будет развеваться на всех землях, которые сегодня все еще остаются под оккупацией, в том числе в Шуше, так как непоколебимая воля азербайджанского народа, политика руководства Азербайджана дает основание говорить это.

“В этом году после долгого перерыва в село Джоджуг Мерджанлы вернулась жизнь. Развитие Джоджуг Мерджанлы – символ нашего несгибаемого духа. На протяжении многих лет жители этого села проживали в других местах. Но после того, как Азербайджанское государство возвело там поселок, они вернулись на родные земли. Восстановление Джоджуг Мерджанлы – источник нашей гордости. Сегодня там возведен прекрасный поселок, состоящий из 150 домов, построены школа, медицинский пункт, детский сад и мечеть, являющаяся аналогом Шушинской мечети, разрушенной нашими соседями-варварами.”

Глава государства отметил, что в 2017 году в решении проблем вынужденных переселенцев произошло еще одно очень важное, историческое событие.

“В находившемся в свое время под оккупацией поселке Шихарх открылся городок, построенный для 1170 семей. Это важное событие, с одной стороны, свидетельствует о том, что проблемы вынужденных переселенцев постоянно находятся в центре внимания. С другой стороны, оно показывает, что на освобожденных от оккупации землях Азербайджан строит новую жизнь, возводятся новые общественные, жилые здания, и тысячи переселенцев возвращаются на эти земли. “

И.Алиев подчеркнул, что находящийся в центре внимания вопрос военного потенциала страны позволил обеспечить армию всем необходимым.

“Сегодня все международные рейтинги показывают, что Азербайджанская армия входит в число сильных армий не только в регионе, но и в мировом масштабе. Враг знает и должен знать это. Все необходимые меры для строительства армии будут приниматься и впредь, приобретаются и будут приобретаться новая техника, вооружения, самые современные боевые средства.”