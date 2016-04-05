Ильхам Алиев: Мы сражаемся на своих землях

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Верховный главнокомандующий Азербайджана, президент Ильхам Алиев встретился с членами семей раненых военнослужащих и шехидов, отдавших жизнь, подавляя атаку армян на линии фронта.

Как сообщает Report, президент сказал, что происходящие события не являются первой провокацией армян: "Проявившие героизм офицеры и солдаты азербайджанской армии пресекли провокацию врага. Они дали врагу достойный отпор и укрепили свое превосходство на линии соприкосновения войск.

Армяне подвергли обстрелу населенные пункты, среди гражданского населения есть раненые. Нанесен ущерб около 300 жилым домам. Азербайджанские солдаты и офицеры никогда не сражались, не сражаются и не будут сражаться против гражданского населения. Мы сражаемся на своих землях и защищаем свои территории. Наше дело правое".