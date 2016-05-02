Ильхам Алиев: Когда международное давление на Армению возрастает, государство-оккупант прибегает к провокации

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ 1 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева побывали в Тертерском, Агдамском и Бардинском районах, расположенных на линии соприкосновения с Вооруженными силами Армении.

Как сообщает Report, вначале глава государства прибыл в Н-скую воинскую часть в Тертерском районе.

Президент Ильхам Алиев ознакомился со штабом воинской части.

Министр обороны Закир Гасанов проинформировал Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева о последней ситуации на линии соприкосновения.

Глава государства ознакомился со столовой воинской части. Здесь созданы все условия для полноценного питания военнослужащих. Казарма воинской части также отвечает современным стандартам.

Затем Верховный главнокомандующий встретился с личным составом воинской части.

Коснувшись последних событий, произошедших на линии соприкосновения, президент Ильхам Алиев сказал, что всякий раз, когда возрастает международное давление на Армению, государство-оккупант с целью уклонения от переговорного процесса нарушает режим прекращения огня и прибегает к провокации. Глава государства отметил, что в период, когда стали ощущаться определенные подвижки в переговорном процессе в связи с возросшим в начале года международным давлением на Армению, агрессорское государство с первых дней апреля вновь стало нарушать режим прекращения огня и получило достойный ответ со стороны нашей армии. Он подчеркнул, что, хотя азербайджанская сторона, продемонстрировав миролюбивость, согласилась 5 апреля на прекращение огня, в ночь с 27 на 28 апреля наши населенные пункты, расположенные вблизи от линии соприкосновения, вновь подверглись обстрелу. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан никогда не смирится с такой ситуацией. Констатировав, что в настоящее время преимущество на линии соприкосновения полностью находится на азербайджанской стороне и наши боевые позиции еще более укрепились, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что заранее принятые нашим государством всесторонние меры, связанные со строительством армии, оправдали себя.

Министр обороны Закир Гасанов сообщил Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, что боевая подготовка армии находится на высоком уровне, она в любой момент готова и способна выполнить приказ Верховного главнокомандующего.

Президент Ильхам Алиев еще раз поздравил военнослужащих, пожелал им новых успехов.

Затем Верховный главнокомандующий вручил подарки бойцам, проявившим отвагу, предотвращая провокации армянской армии на линии соприкосновения.