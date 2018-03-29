Ильхам Алиев: "Иран поддерживает Азербайджан в урегулировании нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана"

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ "Иран постоянно поддерживает справедливую позицию Азербайджана в связи с урегулированием армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана, на основе норм и принципов международного права и голосует в международных организациях за принятые резолюции".

Как передает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев 28 марта после церемонии подписания документов во время выступления с Хасаном Роухани с заявлениями для прессы.

"Мы очень признательны Ирану за это. Азербайджан также постоянно находится рядом с Ираном во всех международных вопросах", - сказал глава государства.