​Ильхам Алиев: Хочу сказать армянской стороне: Если не хотите умирать, убирайтесь с наших земель

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ "Порой нас упрекают в том, что на линии соприкосновения возникает напряженность, армянская сторона несет многочисленные потери. Наш ответ на это очень прост: пусть убираются с наших земель! Тогда конфликт будет урегулирован и может установиться мир"

Как передает Report, об этом вчера на церемонии открытия новой базы и Н-ской воинской части Военно-морских сил в поселке Пута Гарадагского района Баку заявил президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий ВС Ильхам Алиев.

Президент отметил, что "наша самая большая проблема – продолжающая оккупация наших земель":

"Эта несправедливость продолжается много лет. В начале 1990-х годов в результате некомпетентности, предательства тогдашнего руководства Азербайджана наши земли оказались под оккупацией. К сожалению, вопреки всем решениям международных организаций эта оккупация продолжается. Грубо нарушаются нормы международного права, но мировая общественность остается безучастной к этому. Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, связанные с конфликтом. В них также указывается, что армянские вооруженные силы безоговорочно должны быть выведены с наших земель. Прошло больше двадцати лет, но эти резолюции не исполняются. Это – большая несправедливость в отношении нас, нашего государства, народа. Но сегодняшний мир, к сожалению, строится на несправедливости. Нарушается международное право, никакого давления на государство-оккупанта не оказывается, а страна, подвергшаяся оккупации, не видит никакой поддержки.

В этом случае мы, конечно, должны рассчитывать исключительно на собственные силы, что мы и делаем. Разумеется, документы, резолюции, решения международных организаций повышают наши политические, дипломатические возможности. Сегодня ни одна страна не признает Нагорный Карабах как образование. Это – наш большой политический и дипломатический успех. Решения международных организаций создают правовую базу для урегулирования конфликта. Эта правовая база одновременно построена на исторической справедливости, так как Нагорный Карабах – исконная азербайджанская земля. Азербайджанский народ веками жил и творил на этих землях. Созданные на этих землях исторические памятники еще раз показывают, что это наши исторические, исконные земли. Нашим является не только Нагорный Карабах, но даже нынешняя Армения создана на исторических азербайджанских землях. Все мы хорошо знаем это. Уже и мир знает об этом. Иреванское ханство, Гейчинский, Зангезурский махал – это наши исторические земли, и мы, азербайджанцы, должны вернуться и вернемся и на эти земли".

По его словам, силовой фактор в сегодняшнем мире играет основную роль и основным является принцип "кто силен, тот и прав".

"Это реальность. Мы живем в реальном мире. Конечно, существуют правила международного поведения, нормы международного права, действуют международные организации. Но мы не видим конкретных результатов этой деятельности. Хочу еще раз отметить, что во многих случаях мы видим несправедливость в отношении нашего государства, народа. Как так получается, что в некоторых случаях резолюции Совета Безопасности ООН выполняются в считанные часы? А когда дело касается нас, то прошло уже 20 лет, а эти резолюции остаются на бумаге. Это – несправедливость, двойные стандарты. Но хочу еще раз сказать: очень правильно проанализировав реальную ситуацию, мы еще раз приходим к такому выводу, что должны рассчитывать только на собственную экономическую, военную силу, на талант азербайджанского народа", - сказал глава государства .

Ильхам Алиев отметил, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован только в рамках территориальной целостности нашей страны:

"Иного пути нет, ни азербайджанский народ, ни Азербайджанское государство не согласятся ни с каким другим вариантом. Мы должны восстановить и восстановим нашу территориальную целостность. Мы не заримся на земли других стран. Хотя, как я уже отметил, территория нынешней Армении - это наша историческая земля. Но мы никому не отдадим свою землю и никогда не смиримся с таким положением.

Для скорейшего справедливого урегулирования этого конфликта в свою пользу мы должны стать еще сильнее. Мы строим сильное государство. Сегодня Азербайджан признается в мировом масштабе как могущественное государство. Обратите внимание, во всех регионах происходят кровавые столкновения, конфликты, гражданские войны, политические и экономические кризисы. Азербайджан же является островком развития и стабильности. Продуманная политика, единство между народом и властью и независимая политика – главное условие всех наших успехов. Мы построили сильную экономику, и сегодня ни одна страна не может сравниться с Азербайджаном с точки зрения экономического развития. Темпов экономического развития, которые наблюдались у нас в последние десять лет, никогда не было ни в одной другой стране. Сегодня Азербайджан продолжает свое успешное экономическое развитие. Это позволяет нам проводить независимую политику. Если бы наша экономика зависела от других стран или международных финансовых институтов, то, конечно, нам могли бы диктовать волю других стран. Сегодня ни одна сторонняя сила не может диктовать нам свою волю. Если такие попытки предпринимаются, то мы решительно пресекаем их. Азербайджанское государство идет своим путем. Это – путь независимости и развития. Азербайджанский народ – хозяин своей судьбы. Ни одна сторонняя сила не может повлиять на нашу волю, заставить нас свернуть с пути развития, так как экономическое развитие – основной гарант нашего успешного развития, нашей независимости.

Военнослужащим хорошо известна ситуация на линии соприкосновения. Об этом знает и азербайджанская общественность. Могу сказать, что за последний год азербайджанская армия получила полное преимущество на линии соприкосновения. Летом минувшего года Армения попыталась учинить провокацию на линии соприкосновения. Но эта провокация была достойно пресечена, враг получил отпор. По имеющимся у нас данным, с июля-августа прошлого года по сегодняшний день уничтожено более ста оккупантов. Порой нас упрекают в том, что на линии соприкосновения возникает напряженность, армянская сторона несет многочисленные потери. Наш ответ на это очень прост: пусть убираются с наших земель! Тогда конфликт будет урегулирован и может установиться мир.

Я несколько раз говорил это армянской стороне, хочу сказать еще раз: если не хотите умирать, убирайтесь с наших земель. По имеющимся у нас данным, враг сегодня находится в панике, истерике. После поражения на линии соприкосновения он попытался отомстить нам, но и эти попытки оказались безуспешными. Чем больше они будут совершать провокаций, тем больше потерь будут нести. Еще раз хочу сказать, что сегодня азербайджанская армия демонстрирует свое преимущество. Патриотический дух, наши боеспособность, технические возможности, конечно, обусловливают наше преимущество. Имеющиеся в арсенале азербайджанской армии техника, оружие и боеприпасы с высокой точностью могут уничтожить любую цель в Нагорном Карабахе и Армении".

Президент подчеркнул, что сегодня независимый Азербайджан признается как образцовая страна в мировом масштабе. Единство между народом и властью в Азербайджане находится на самом высоком уровне. В Азербайджане обеспечиваются все свободы, стремительно идет демократическое развитие, усиливаются наш экономический потенциал, военная мощь. В Азербайджане господствует прекрасный общественный климат. Это действительно образцовая страна, и главной причиной всех этих успехов является независимость.

"У нас и раньше были энергетические ресурсы. В конце XIХ - начале ХX веков азербайджанская нефть составляла 50 процентов мировой нефти. Но где были эти богатства, эти результаты?! Эти ресурсы не принадлежали нам. Лишь в годы независимости мы смогли добиться высоких результатов.

Наш народ свободен, независим. Мы сами строим свою жизнь, ни от кого не зависим. Наша независимость измеряется не только государственными атрибутами. Мы проводим независимую политику, высказываем свое мнение со всех международных трибун, излагаем свою решительную позицию по всем международным вопросам. Порой это раздражает внешние силы, круги, которые относятся к нам негативно. Но для меня это не имеет никакого значения. Главное – это безопасность, благосостояние азербайджанского народа, развитие и усиление Азербайджанского государства.

Сегодня независимый Азербайджан успешно, уверенно развивается. Мы добились больших успехов. Но наша основная задача заключается в восстановлении территориальной целостности. Я уверен, что усиливающийся Азербайджан добьется и этого, и наш национальный флаг будет поднят в Шуше, Ханкенди. Долг каждого гражданина Азербайджана - своим делом приближать этот священный день.

Дорогие военнослужащие, еще раз сердечно поздравляю вас с наступающим Днем Вооруженных сил, желаю вам здоровья, счастья.

Слава Азербайджанской армии! Да здравствует Азербайджан!", - сказал Ильхам Алиев.

Затем была сделала фотография на память.

После этого глава государства побывал в солдатском общежитии Н-ской воинской части.

Для личного состава воинской части построены общежития. В трехэтажных зданиях созданы все необходимые условия для проживания солдат и офицеров, их отдыха, эффективной организации досуга. В солдатских общежитиях также есть классные комнаты, оснащенные необходимыми военно-техническими средствами. Созданные здесь условия еще раз подтверждают, что с наращиванием экономической мощи Азербайджанского государства реализуются важные проекты, направленные на дальнейшую модернизацию военной сферы, улучшение условий службы солдат и офицеров, более глубокое приобщение их к секретам военной науки.

Верховный главнокомандующий был проинформирован о бронетранспортере «Леопард-2». Эта бронемашина, оснащенная автоматической коробкой передач, гидравлическим рулевым механизмом, произведена в Азербайджане. Бронетранспортер, способный выполнить любое боевое задание, легко преодолевает во время боя естественные и искусственные препятствия.

Глава государства ознакомился с условиями, созданными в поликлинике Военно-морских сил. В фойе здания поликлиники представлены фото, отражающие встречи великого лидера Гейдара Алиева и Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева с солдатами и офицерами. Здесь можно проводить как лечение, так и обследование солдат и офицеров. В поликлинике созданы 11 функциональных отделений и 4 функциональных кабинета. Функционирующие здесь кабинеты офтальмологии, физиотерапии, неврологии, ЛОР, стоматологии, хирургии, терапии, ультразвукового исследования, дерматологии и рентген-кабинет оснащены современным медицинским техническим оборудованием. В поликлинике также созданы лаборатория, где будут проводиться биохимические, химические и серологические обследования, процедурные, аптека, столовая. В этом медицинском учреждении есть также 7 палат на 32 койки. Созданные в палатах условия позволяют проводить лечение военнослужащих на высоком уровне.

На отведенном в поселке Пута Гарадагского района земельном участке площадью 254,5 гектара созданы штабные здания, 2 служебных жилых здания, 10 прибрежных матросских общежитий, солдатские столовые, контрольно-пропускные пункты, котельная и банно-прачечный комплекс, причалы для кораблей, автостоянки ангарного типа для Военно-морских сил и Н-ской воинской части.

Побывав на причале, Президент Ильхам Алиев ознакомился с кораблем управления Военно-морских сил. На корабле созданы необходимые условия для проживания, отдыха личного состава и несения службы. Имеющиеся на корабле устройства позволяют добиться высоких результатов при выполнении поставленных перед личным составом боевых и оперативных заданий.

Глава государства был проинформирован о главном командном пункте на корабле.

Было отмечено, что главный командный пункт обеспечивает управление кораблем, его безопасность в условиях навигации и ограниченной видимости в море. Отсюда осуществляется также управление всем оружием и техническими средствами, выполнением боевых и огневых заданий. Здесь установлено новейшее технологическое оборудование для управления главными двигателями и штурвалом в целях приведения корабля в действие и регулирования его направления. Показатели, обозначенные всеми приборами, отражаются на электронной карте.

На втором этапе строительства воинской части планируется создание участков технического обслуживания и ремонта кораблей и автомобилей, дополнительных причалов, складов, дома офицеров, детского сада и школы, клуба и спортивного городка.

Затем Верховный главнокомандующий ознакомился с условиями, созданными в штабе и матросском общежитии Н-ской воинской части Военно-морских сил. Это здание предусмотрено для деятельности штаба воинской части и проживания матросов. Здесь 4 комнаты на 8 человек каждая. В комнатах созданы все условия для проживания, отдыха военнослужащих и эффективного проведения ими досуга. В распоряжение солдат будут переданы комнаты бытового обслуживания и классы, компьютерный зал.

Президент Ильхам Алиев также был проинформирован о жилых зданиях, построенных для личного состава Военно-морских сил. На территории построены два пятиэтажных здания. В каждом из пятиблочных зданий имеется 50 трехкомнатных квартир. Общая площадь каждой квартиры, оснащенной всем необходимым инвентарем, превышает 110 квадратных метров. Оба здания снабжены централизованной системой вентиляции. На прилегающей территории проделана широкомасштабная работа по благоустройству, проведено озеленение, созданы уголки отдыха.

Затем глава государства ознакомился с условиями, созданными в котельной и банно-прачечном комплексе Н-ской воинской части. Этот комплекс также создан на современном уровне.

В ходе ознакомления со столовой Н-ской воинской части Верховный главнокомандующий был проинформирован о кухне для приготовления пищи в полевых условиях, специальной посуде для кипячения воды, приготовления пищи и хлеба в полевых условиях, холодильниках для транспортировки готовой еды, а также добавках, включаемых в последнее время в рацион питания солдат. Было отмечено, что в столовой одновременно могут питаться три тысячи человек.

Президент Ильхам Алиев также посмотрел хлебопекарный цех. Было отмечено, что данный цех позволяет полностью удовлетворять потребности личного состава воинской части в хлебе.